القوات العراقية تطيح بـ6 عناصر بارزة من تنظيم "داعش"

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن الإطاحة بـ6 عناصر بارزة من تنظيم "داعش".



وقال المتحدث في بيان اليوم الاثنين، إنه حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبتنسيق استخباري عالي المستوى ما بين جهاز مكافحة الإرهاب والمديرية العامة لـ"الأسايش" في محافظة أربيل بإقليم كردستان، تمكنت القوات الأمنية من "الإطاحة بعناصر بارزة في عصابات داعش الإرهابية والذين نشطوا ضمن قواطع شمالي بغداد والأنبار".

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