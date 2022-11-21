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عربي-دولي

الملك سلمان يدعو أمير الكويت لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين في الرياض

Lebanon 24
21-11-2022 | 11:00
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وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، دعوة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين في الرياض.

وتسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اليوم الاثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت، من الملك، لحضور القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية، اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال شهر كانون الاول المقبل 2022.
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ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، سلم الرسالة لولي عهد الكويت، السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.
المصدر: روسيا اليوم
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