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ملك البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
21-11-2022 | 10:07
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رفع ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استقالة الوزارة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي وافق عليها.

وأصدر العاهل البحريني أمراً ملكياً بتعيين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).
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المصدر: العربية
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