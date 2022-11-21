Advertisement

عربي-دولي

حلفاء أنقرة متّهمون بمحاولة زعزعة استقرارها!

Lebanon 24
21-11-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1012911-638046516774431007.jpg
Doc-P-1012911-638046516774431007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إتهم رئيس دائرة الاتصالات لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون حلفاء أنقرة الغربيين، بمحاولة زعزعة استقرار تركيا بشكل مباشر وغير مباشر، بدعمهم للإرهابيين.


وقال ألتون: "يجب على حلفاؤنا الغربيون التفكير بشكل جيد ودقيق في دعمهم. إنهم يحاولون بشكل مباشر أو غير مباشر زعزعة استقرار الوضع في بلدنا. ودعمهم يؤدي موت أتراك أبرياء لا ذنب لهم في شيء".
Advertisement


ورفضت إدارة أردوغان الحجج الغربية حول الاستخدام الاستراتيجي لبعض الجماعات الإرهابية ضد البعض الآخر، واعتبرتها "مهزلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:07 | 2022-11-21
17:43 | 2022-11-21
16:54 | 2022-11-21
16:51 | 2022-11-21
16:39 | 2022-11-21
16:00 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website