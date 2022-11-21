حلفاء أنقرة متّهمون بمحاولة زعزعة استقرارها!

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إتهم رئيس دائرة الاتصالات لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون حلفاء أنقرة الغربيين، بمحاولة زعزعة استقرار تركيا بشكل مباشر وغير مباشر، بدعمهم للإرهابيين.وقال ألتون: "يجب على حلفاؤنا الغربيون التفكير بشكل جيد ودقيق في دعمهم. إنهم يحاولون بشكل مباشر أو غير مباشر زعزعة استقرار الوضع في بلدنا. ودعمهم يؤدي موت أتراك أبرياء لا ذنب لهم في شيء".ورفضت إدارة أردوغان الحجج الغربية حول الاستخدام الاستراتيجي لبعض الجماعات الإرهابية ضد البعض الآخر، واعتبرتها "مهزلة".