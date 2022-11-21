إعدام الأسرى الروس... "الدوما" يتحرّك

أعلن نائب رئيس مجلس الدوما ألكسندر جوكوف، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة في الـ22 من تشرين الثاني لبحث جريمة إعدام "قوات كييف النازية" أكثر من 10 أسرى روس.





وأضاف جوكوف أن "المجلس سينظر في هذه الجريمة بطلب من لجنتي الدفاع والشؤون الدولية، وتقديم نتائج البحث للجهات القضائية والتنفيذية".

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