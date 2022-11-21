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عربي-دولي

تركيا تستدعي سفير السويد إثر "دعاية مناهضة"

Lebanon 24
21-11-2022 | 13:30
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إستدعت وزارة الخارجية التركية اليوم، السفير السويدي لدى البلاد احتجاجاً على عرض دعاية مناهضة لأنقرة على مبنى السفارة في ستوكهولم.


ونقلت قنوات رسمية تركية عن الخارجية أن "الاستدعاء جاء لإدانة عرض دعاية لحزب العمال الكردستاني على مبنى السفارة في العاصمة السويدية".
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المصدر: العربية نت
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