إحباط أوّل عمليّة تهريب مخدرات خلال مونديال قطر... إليكم التفاصيل







وكتبت ادارة الجمارك على "تويتر": "أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة".

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أحبطت إدارة جمارك مطار "حمد الدولي" تهريب حبوب "الترامدول" ومادة الحشيش المخدرة، تزامناً مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق ما اعلنت السلطات القطرية اليوم.وكتبت ادارة الجمارك على "تويتر": "أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة".

واضافت: "اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر، وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامدول، وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464,5 غراما".







اشارة الى أن العقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها قاسية جدا، وتشمل السجن لفترات طويلة وغرامات باهظة وطرد الأجانب من البلاد.