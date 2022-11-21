Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن الغارات على كردستان... ماذا كشف الحرس الثوري الايراني؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1012926-638046542430901214.jpeg
Doc-P-1012926-638046542430901214.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، وجود إحاطة وإشراف استخباري دقيق في الهجمات التي شنّت مساء أمس على مقرات للمسلحين في إقليم كردستان العراق.


وقال فدوي في تصريحات له على هامش مؤتمر "مكانة العلم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس" في طهران، حول الهجوم الذي شنه الحرس الثوري للصواريخ والطائرات المسيرة إن إيران "حذرت الجهات العراقية وحكومة إقليم كردستان قبل استهداف مقرات الإرهابيين، بأنها ستهاجم وتدمر هذه المقرات طالما يتعشعش أعداء الثورة الاسلامية وأعداء إيران في أراضيهم وينطلقون من تلك الأوكار للإضرار بشعبنا وبلدنا".
Advertisement


وأضاف: "من المؤكد والمحتم بأن على المسؤولين العراقيين وحكام إقليم كردستان- العراق أن يطردوا هذه البلوى من أراضيهم، فنحن قد قدمنا الأرواح لحماية وحدة الأراضي العراقية ولن نمس قطعا وحدة أراضي العراق، لكن هناك العديد من الخبثاء تعشعشوا هناك في تلك الأراضي الموحدة ولن يكونوا في مأمن من غضبنا وفعلنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:07 | 2022-11-21
17:43 | 2022-11-21
16:54 | 2022-11-21
16:51 | 2022-11-21
16:39 | 2022-11-21
16:00 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website