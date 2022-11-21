ملك البحرين يعين ولي العهد رئيساً للوزراء

Advertisement

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الاثنين، أمرا بتعيين ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد، رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.وكان العاهل البحريني قد استقبل ولي العهد المعين رئيس للوزراء، بقصر الصخير، بحضور عدد من المسؤولين.وخلال اللقاء، أعرب ملك البحرين عن شكره لصاحب لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التي يقوم بها لخدمة البلاد، ودعم مبادرات العمل الحكومي.