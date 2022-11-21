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ملك البحرين يعين ولي العهد رئيساً للوزراء

Lebanon 24
21-11-2022 | 14:30
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أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الاثنين، أمرا بتعيين ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد، رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.


وكان العاهل البحريني قد استقبل ولي العهد المعين رئيس للوزراء، بقصر الصخير، بحضور عدد من المسؤولين.
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وخلال اللقاء، أعرب ملك البحرين عن شكره لصاحب لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التي يقوم بها لخدمة البلاد، ودعم مبادرات العمل الحكومي.

وأثنى عاهل البحرين على الإقبال الكبير بالتصويت في انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية، خلال الآونة الأخيرة.


كما أعرب ملك البحرين عن تقديره لمشاركة المرأة البحرينية الفاعلة في هذه الانتخابات كناخبة ومترشحة، مشيدا بفوز 8 نساء بعضوية المجلس النيابي وثلاث للمجالس البلدية مما يؤكد الاعتزاز بدور المرأة البحرينية في مسيرة البناء والتطوير وفي النهج الديمقراطي المتقدم.
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