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عربي-دولي

زيلينسكي يوقع الناتو في الفخ!

Lebanon 24
21-11-2022 | 14:50
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أشارت صحيفة The American Conservative الى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووارسو أوقعا حلف "الناتو" في الفخ بسبب "التضليل المتعمد لواشنطن" بعد سقوط صاروخ أوكراني في بولندا.


وقالت الصحيفة: "تعطي هذه الحقيقة فرصة للتفكير وإعادة النظر في بعض التزامات التحالف وخطر جولات جديدة على دوامة التصعيد، فقد لا يكون العالم محظوظا في المرة المقبلة".
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ولفتت إلى أن "توسع الناتو يجعل من الصعوبة على الولايات المتحدة التصرف بما يخدم مصالحها الخاصة، والآن تضطر واشنطن إلى المخاطرة بأمنها لحماية حلفائها في أوروبا الشرقية الذين "يسعون بحماس إلى حرب شاملة" مع روسيا".





المصدر: نوفوستي - روسيا اليوم
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