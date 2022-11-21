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عربي-دولي

لابيد يحذّر: سنصبح من العالم الثالث بسبب هؤلاء!

Lebanon 24
21-11-2022 | 15:44
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حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الاثنين، من أن المتشددين دينياً لن يشاركوا فقط في الحكومة المقبلة، بل سيحكمونها فعلا.

واستند لابيد إلى سلسلة تصريحات صدرت عن قادة أحزاب يمينية دينية وقومية بشأن مشاريع قوانين تعتزم الحكومة المقبلة اعتمادها.
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وقال لابيد في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، إنه "لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد، ولكن لديها بالفعل قرارات: طلاب المدارس الدينية سيحصلون على أموال أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي".


وتابع: "يريد زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش منع مباريات كرة القدم يوم السبت، وسيتم إصدار قانون لفصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة".


وأضاف لابيد، الذي سيصبح زعيما للمعارضة بعد تشكيل نتنياهو للحكومة، أن "إسرائيل هي دولة يهودية، وليست دولة شريعة".


وقال: "أريد أن أسأل ناخبي الليكود: هل هذا ما أردتم؟ هل هذا سبب تصويتكم لليكود؟ حتى يأخذوا المال من الجنود ويعطوه لطلبة المدارس الدينية؟ ستكونون أقلية في هذه الحكومة"، مضيفاً: "لن تكون حكومة يجلس فيها المتشددون دينيا، بل ستكون حكومة يحكمها المتشددون دينيا. تحكم كامل".


هذا وحذر من أن "المتشددين دينياً سيقودوننا إلى أن نصبح من العالم الثالث، على خلاف مع الأميركيين، على خلاف مع أنفسنا".
المصدر: الاناضول
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