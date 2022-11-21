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عربي-دولي
وزير الطاقة السعودي ينفي مناقشة زيادة إنتاج النفط مع أوبك+
Lebanon 24
21-11-2022
|
16:00
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نفى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الاثنين، بشكل قاطع التقارير التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الطاقة قوله: "إنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023م، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل."
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ويواجه النفط ضغوطا متزايدة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب نتيجة زيادة انتشار فيروس كورونا في الصين التي شهدت حالتي وفاة بسبب الفيروس منذ السبت الماضي وذلك لاول مرة في نحو 6 أشهر.
كذلك، فأن ارتفاع الدولار يزيد من الضغوط على أسعار النفط التي تراجعت بنهاية تعاملات الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي.
وفي خطوة مفاجئة، قررت مجموعة "أوبك+" في أكتوبر الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل لدعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.
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