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ماذا تضمّن بيان "الطاقة الذرية" بشأن محطة زابوروجيه؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 16:54
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أكد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضرر بعض مواقع محطة زابوروجيه، من دون أن يشيروا إلى أن القصف مصدره قوات كييف، فيما تطالب روسيا الوكالة بعدم التستر على الجهة التي تقصف المحطة.

وأشارت الوكالة في بيانها اليوم، إلى أن الخبراء سجلوا تضرر حاويات حفظ المكثفات، مما أسفر عن تسرب غير مشع، وتعرض الطريق الرئيسي بموازاة المفاعلات وسكة الحديد الخارجة عن الخدمة في المحطة لسقوط عدد من الصواريخ.

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كما تضررت بشظايا القذائف أنابيب الهواء وسطح أحد المباني، كما سجلت آثار سقوط القذائف بالقرب من المنشآت التي ينتشر فيها عناصر الحراسة الروس.


وأكدت الوكالة أن الأجهزة الأساسية للمحطة لم تتضرر، ولا توجد أي مشاكل في الأمن الإشعاعي للمحطة.

وأشارت إلى أن كافة المفاعلات الستة بحالة مستقرة، وتم تأكيد سلامة الوقود المستهلك، والوقود الجديد، والنفايات في المخازن.

المصدر: روسيا اليوم
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