هايلي تدرس الترشّح للرئاسة عام 2024

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رجّحت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي احتمال ترشحها للرئاسة عن الحزب الجمهوري، مشيرة إلى أنها تنظر إلى محاولة الوصول إلى البيت الأبيض بطريقة جادة.وخلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري، قالت هايلي: "الآن بعد أن انتهت انتخابات التجديد النصفي، سأنظر إلى الأمر بطريقة جادة، وسيكون لدي المزيد لأقوله قريباً".