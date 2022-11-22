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عربي-دولي

زيلينسكي يطالب روسيا بسحب قواتها من زابوريجيا.. ويشكر ماكرون!

Lebanon 24
22-11-2022 | 01:30
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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي على ضمان حماية المحطات النووية الأوكرانية، كما طالب روسيا بسحب قواتها من زابوريجيا.

 

وقال زيلينسكي في تصريحات مساء أمس الاثنين: "لقد تحدثت اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تنفيذ عدة نقاط تتعلق بالسلامة الإشعاعية والوضع في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، فضلاً عن أمن الطاقة في أوكرانيا وأوروبا".

 

وأضاف: "نحن نعمل على ضمان تنفيذ توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف أي نشاط عدائي ضد الأماكن النووية الأوكرانية. ولهذا، فإن نزع السلاح من محطة زابوريجيا أمر بالغ الأهمية.. يجب على روسيا سحب جميع مقاتليها من هناك ووقف قصفها لمحطة توليد الطاقة".

 

وتوجه زيلينسكي بالشكر للرئيس ماكرون على استعداده لدعم حماية المنشآت النووية، مضيفاً بالقول: "كما أننا نبذل قصارى جهدنا لعقد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا وتنفيذ خطة التعافي السريع، حيث أبدت فرنسا استعدادها لإظهار زمام المبادرة بشكل مؤثر وفعال".

 

وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا بجنوب أوكرانيا للقصف يومي السبت والأحد مما أثار مخاوف من وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من تشرنوبيل، الموقع الذي شهد أسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986.

(سكاي نيوز)

 

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