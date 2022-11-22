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خاص
الحرب الباردة مع الصين بدأت.. هل من حرب ساخنة قريبة؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
22-11-2022
|
03:30
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بعد اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا: "أعتقد تمامًا أنه لا داعي لوقوع حرب باردة جديدة".
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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "ربما قد فات الأوان، فالحرب الباردة هنا بالفعل. تنظر كل من الولايات المتحدة والصين - أكبر قوتين عسكريتين واقتصاديتين في العالم - إلى بعضهما البعض على أن كل واحدة تشكل التهديد الرئيسي لأمن الأخرى. وتتصاعد التوترات حول النقاط الساخنة مثل بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. وأدت الخلافات حول الممارسات التجارية غير العادلة في الصين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان واستجابتها الوبائية إلى تفاقم العداوات. قبل عقد من الزمان فقط، كان عدد الأميركيين الذين يملكون وجهة نظرة إيجابية تجاه الصين أكثر بقليل من أولئك الذين لديهم وجهة نظر سلبية. اليوم، وفقًا لمركز بيو للأبحاث، 82 في المائة لديهم وجهة نظر غير مواتية اتجاه الصين بينما 16 في المائة فقط لديهم وجهة نظر إيجابية. من ناحية أخرى، أعرب حوالى 60 في المائة من المستجيبين الصينيين عن وجهة نظر سلبية تجاه الولايات المتحدة في استطلاع أجراه المعهد الدولي لدراسات آسيا الوسطى".
وتابعت الصحيفة، "يتحدث بايدن الآن عن "المنافسة الشديدة" مع الصين، وتتزايد المخاوف من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة والصين. لكن بينما قد تكون الحرب الباردة هنا، فمن غير الضرورة أن تؤدي إلى حرب ساخنة. يجب أن يكون هدفنا اليوم هو إدارة الحرب الباردة الجديدة كما أدرنا الحرب الباردة القديمة من خلال السعي لتحقيق الانفراج والسعي لتجنب المواجهات العالية الخطورة مثل أزمة الصواريخ الكوبية. إن استراتيجية الأمن القومي لبايدن واضحة المعالم حول ضرورة التنافس مع الصين والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الاحتباس الحراري وفيروس كورونا. لكن قول ذلك أسهل من فعله عندما تتصاعد المشاعر المعادية للصين في الولايات المتحدة ويتنافس الحزبان على من يمكن أن يكون أكثر صرامة مع الصين".
وأضافت الصحيفة، "بين جمهوري"إجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، غالبًا ما تتحول المعارضة الشديدة للصين إلى عنصرية. ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أشار دانيال مكارثي، المرشح الجمهوري السابق لمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية أريزونا، إلى حقيقة أن أمين الخزانة كيمبرلي يي، وهو أميركي من أصول صينية، كان المرشح الجمهوري الفائز الوحيد لمنصب على مستوى الولاية كدليل على أن "الصين تسيطر على انتخاباتنا". إن الخوف من التعرض للهجوم بسبب "خسارة" جنوب فيتنام، دفع جون إف كينيدي وليندون جونسون إلى تكثيف تدخل الولايات المتحدة المشؤوم في الدولة الآسيوية. ينبغي أن يكون ذلك بمثابة تحذير بشأن مخاطر الهروب من جنون العظمة المناهض للشيوعية".
وبحسب الصحيفة، "لدى الولايات المتحدة أسباب مشروعة لكره النظام الصيني ولخشية طموحاته في السيطرة على شرق آسيا، لكن يمكنها أيضًا التعامل معه. قال رايان هاس، خبير الشؤون الصينية في معهد بروكينغز، لكاتب المقال، "إذا لم تستطع الولايات المتحدة إرضاء كوبا لإرادتها، فلا ينبغي لها أن تتوقع أن تكون قادرة على فرض إرادتها على الصين. لا يوجد بديل للدبلوماسية الصارمة والواضحة لإدارة العلاقة". هذا ما كان يفعله بايدن في بالي. إنه يستحق الثناء لسعيه للحد من الخطر الناجم عن المواجهة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بدلاً من انتقاده، على حد تعبير السناتور توم كوتون (جمهوري من آركانساس)، بسبب "سياسة الاسترضاء".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
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عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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