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بينهم أطفال انهارت مدارسهم.. محصلة زلزال إندونيسيا ارتفعت إلى 252 قتيلا

Lebanon 24
22-11-2022 | 04:49
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أعلنت السلطات في بلدة سيانجور في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وقع أمس الاثنين إلى 252 قتيلا.

 

وقال مسؤول إندونيسي اليوم الثلاثاء إن أطفالا لقوا حتفهم عندما انهارت مدارسهم كانوا بين قتلى الزلزال الذي دمر البلدة الواقعة في إقليم جاوة الغربية، ويسابق رجال الإنقاذ الزمن للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

 

وأصيب مئات الأشخاص جراء الزلزال، وحذر مسؤولون من أنه من المرجح ارتفاع عدد القتلى.

 

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة في منطقة جبلية في إقليم جاوة الغربية الأكثر كثافة سكانية في إندونيسيا، مما تسبب في أضرار جسيمة لبلدة سيانجور وفي انهيار أرضي أسفر عن دفن قرية واحدة على الأقل.

 

وقال هنري ألفياندي، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ "باسارناس"، إن الانهيارات الأرضية والأراضي الوعرة تعرقل جهود الإنقاذ، وفقا لرويترز.

 

وأضاف ألفياندي في مؤتمر صحفي "التحدي هو أن المنطقة المتضررة واسعة.. علاوة على ذلك، تضررت الطرق في هذه القرى"، وأنه تم إجلاء أكثر من 13 ألفا.

 

وقال "معظم الضحايا من الأطفال لأنهم كانوا لا يزالون في المدارس في الساعة الواحدة بعد الظهر"، في إشارة إلى وقت وقوع الزلزال.

 

وأفاد مسؤولون بأن الكثير من الوفيات نتجت عن تقطع السبل بالضحايا أسفل مبان منهارة.

 

وتوجه الرئيس جوكو ويدودو إلى سيانجور اليوم الثلاثاء لتحفيز رجال الإنقاذ، وقال "أوصيكم بإعطاء الأولوية لإجلاء الضحايا الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض".

 

وقدم تعازيه للضحايا وتعهد بتقديم دعم حكومي طارئ. وقال إن إعادة الإعمار ستشمل حتما المساكن المجهزة لتحمل الزلازل للحماية من الكوارث في المستقبل.

(سكاي نيوز)

 

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