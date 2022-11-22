تحطم مروحية عراقية في سامراء (صور)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن مروحية تابعة لقيادة طيران الجيش، سقطت في منطقة محطة الجاليسية في محافظة سامراء بسبب خلل فني بالمحرك.

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وذكرت الوزارة في بيان أن المروحية كان يستقلها اثنان من الضباط وأحد منتسبي القيادة تم نقلهم إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم.