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تحطم مروحية عراقية في سامراء (صور)

Lebanon 24
22-11-2022 | 05:45
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن مروحية تابعة لقيادة طيران الجيش، سقطت في منطقة محطة الجاليسية في محافظة سامراء بسبب خلل فني بالمحرك.
 
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وذكرت الوزارة في بيان أن المروحية كان يستقلها اثنان من الضباط وأحد منتسبي القيادة تم نقلهم إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم.
المصدر: روسيا اليوم
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