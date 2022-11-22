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عربي-دولي

الكرملين يعلق على تصريحات أردوغان بشأن التزامات روسيا في سوريا

Lebanon 24
22-11-2022 | 07:30
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن هناك اختلافا دقيقا في المواقف بين روسيا وتركيا.

جاء ذلك خلال تعليق لبيسكوف على كلمات أردوغان بشأن التزامات روسيا تجاه سوريا، حيث تابع بأن "هناك بعض التفاصيل الدقيقة في النهج، إلا أن طبيعة علاقات الشراكة بين البلدين تسمح بمناقشتها بشكل مفتوح".
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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم الجانب الروسي بـ "عدم تنفيذ التزاماته بتطهير المناطق السورية من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق سوتشي لعام 2019"، مضيفا أن الجانب الروسي يتحمل مسؤولية "تطهير المنطقة من الإرهابيين، لكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك رغم تذكيرنا لهم بضرورة ذلك مرات عديدة".
المصدر: روسيا اليوم
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