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عربي-دولي

انتقادٌ كبير.. ماذا قال البريطانيون عن دعم حكومتهم العسكري لأوكرانيا؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 10:30
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انتقد قراء صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، قرار توريد صواريخ Brimstone 2 إلى كييف والدعم المالي المستمر لأوكرانيا من قبل المملكة المتحدة في عام 2023.

وأعرب القراء عن استيائهم من حقيقة أن أموالهم تزود كييف بالأسلحة وتطيل الصراع، الذي يعاني بسببه سكان المملكة المتحدة أنفسهم.
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وكتب أحد المعلقين على مقال الصحيفة: "كل بضعة أسابيع نسمع المزيد والمزيد من التكنولوجيا الفائقة وأسلحة باهظة الثمن يتم تسليمها لأوكرانيا.. ما لم تدركه حكومتنا الغبية (أو تتجاهله) هو أن بعض هذه الأسلحة الذكية ستختفي وستنتهي في نهاية المطاف ببيعها للرجال الذين يكرهوننا (أصحاب اللحى والسكاكين الصدئة)".

وكتب آخر: "صاروخ جو-أرض؟ لماذا لا تنفق دافع الضرائب 2.3 مليار دولار على الدفاع عن الحدود البريطانية؟".

ودعا آخر إلى وقف تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، قائلا إنه من الأجدى صرف الأموال في المملكة المتحدة.
وكانت صحيفة "تيلغراف" أفادت بأن السلطات البريطانية، سلمت الجانب الأوكراني صواريخ Brimstone-2 عالية الدقة، مبينة أن هذه الصواريخ موجهة بالليزر، ومدى إطلاقها يبلغ ضعف ما كان عليه في السلسلة السابقة.
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