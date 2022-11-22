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عربي-دولي

كانت في طريقها إلى فرنسا... هبوط اضطراري لطائرة بسبب نوبة قلبية!

Lebanon 24
22-11-2022 | 06:34
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أفادت طيران الخليج الناقلة الوطنية البحرينية أن رحلتها رقم GF19 المتجهة من مطار البحرين الدولي إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس اليوم الثلاثاء، قد غيرت مسارها لتحط في أربيل بالعراق، وذلك إثر تعرض أحد أفراد طاقم الضيافة بالرحلة لنوبة قلبية مفاجئة توفي على إثرها في أربيل.
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وأضافت طيران الخليج:"وإذ تنعى الناقلة الوطنية المتوفى وتدعو لأهله وذويه بالصبر والسلوان؛ تفيد أن الرحلة قد واصلت خط سيرها إلى باريس كما هو مقرر. وأكدت طيران الخليج أن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها تأتي في المقام الأول دائماً، شاكرة مسافري الرحلة المذكورة على صبرهم وتفهمهم".

من جانبها، أكدت إدارة مطار أربيل الدولي، أن الطائرة هبطت على نحو اضطراري في الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت العراق.
 
 
(سكاي نيوز)
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