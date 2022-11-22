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عربي-دولي

اتفاق جديد.. هذا ما توصلت إليه إسرائيل مع اليابان

Lebanon 24
22-11-2022 | 09:00
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده اتفقت مع اليابان على المضي قدما نحو توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
وقال لابيد الذي يستعد لمغادرة منصبه في بيان من مكتبه: "إنجاز سياسي آخر لحكومة التغيير والسياسة الخارجية التي قدناها، تم التوصل هذا الصباح إلى اتفاق في طوكيو على مسار سيكون الخطوة الأولى نحو توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل واليابان".
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وأضاف: "هذا يعني أن تخفيض أسعار منتجات وبضائع من اليابان لصالح السوق الإسرائيلي وزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم".
وتابع: "نحتفل هذا العام أيضا بمرور 70 عاما على العلاقات بين البلدين، وهذا دليل آخر على قوتها المتزايدة - سياسيا واقتصاديا. هذا إنجاز مهم لاقتصاد إسرائيل ومكانتها في العالم".
وقدر حجم التبادل التجاري بين إسرائيل واليابان في عام 2020 بنحو 2.8 مليار دولار، في حين بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان نحو 924 مليون دولار، بحسب بيان سابق لوزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة بنحو 20% منذ العام الماضي في الاستثمارات اليابانية في الصناعة الإسرائيلية، وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والأدوية.
وفي فترة أربع سنوات، ارتفعت حصة اليابان من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إسرائيل من 1.8% في عام 2016 إلى حوالي 11.1% في عام 2020، ويقدر حجم الاستثمارات اليابانية في الصناعة الإسرائيلية 1.1 مليار دولار.
 
(روسيا اليوم)
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