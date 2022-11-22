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عربي-دولي

العين عليها.. تفاصيل جديدة عن ابنة زعيم كوريا الشمالية التي ظهرت مؤخراً

Lebanon 24
22-11-2022 | 11:00
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أعلن جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية لنواب البرلمان، الثلاثاء، أن ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي ظهرت مؤخراً علناً لأول مرة في موقع لإطلاق الصواريخ، هي طفلته الثانية.
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وقالت كوريا الشمالية، السبت، إن "كيم تابع عملية إطلاق أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (هواسونغ -17)، الجمعة، وكانت برفقته زوجته ري سول جو، وابنتهما الحبيبة".

ونشرت وسائل إعلام كورية رسمية صوراً لكيم يسير إلى جانب فتاة ترتدي معطفا أبيض وحذاء أحمر، وخلفهما صاروخ ضخم على شاحنة إطلاق.

وفي جلسة مغلقة أمام لجنة برلمانية، أبلغ مسؤولو الاستخبارات النواب أن هذه هي الابنة الثانية لكيم، وتدعى جو أي، وفق ما ذكر يو سانغ بوم، أحد النواب الذين حضروا الاجتماع.

كذلك، فقد أكد يون كون يونغ، الذي حضر الجلسة أيضا، فحوى تعليقات يو، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب أسوشيتد برس.

ومن الواضح أن جو هي ابنة كيم التي رآها نجم الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، دنيس رودمان، خلال رحلته إلى بيونغ يانغ عام 2013.

فبعد الزيارة صرح رودمان لصحيفة "الغارديان" البريطانية إنه وكيم كانا يقضيان وقتا ممتعا على شاطئ البحر مع عائلة الزعيم، وأنه حمل ابنة كيم الرضيعة، المسماة جو أي.

وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها كوريا الشمالية وجودها رسميا.

ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن عمر واسم وتفاصيل أخرى عن ابنة كيم الأسبوع الماضي.

وتكهنت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كيم تزوج ري عام 2009، وأنجبا ثلاثة أطفال ولدوا في الأعوام 2010 و2013 و 2017 على التوالي.
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