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عربي-دولي

إيران ستخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في موقع فوردو

Lebanon 24
22-11-2022 | 07:45
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قالت محطة "إس أن أن" التلفزيونية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنّ إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو النووي باستخدام أجهزة الطرد المركزي "آي آر6"، وذلك رداً على قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأمر طهران بزيادة التعاون.
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وأضافت المحطة أن إيران ستبني أيضاً مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة يوم الخميس، على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وذلك حسب ما قاله دبلوماسيون أثناء التصويت الذي جرى خلال جلسة مغلقة.

ويعد هذا ثاني قرار يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 نظراً لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.

ويقول القرار، الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن المجلس "يقرر أنه من الضروري والمُلح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم، وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموماً جميع الإجابات التي تطلبها.

وعلى الرغم من أن القرار ليس الأول الذي يصدره المجلس ضد إيران بشأن هذه القضية، فقد أصدر المجلس قراراً آخر في حزيران، إلا أن صيغة الحالي أقوى، وتلمّح إلى تصعيد دبلوماسي في ما بعد ربما يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي لـ"عدم امتثالها لالتزاماتها النووية".

وقالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الجمعة، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الألمانية: "وجّه المجلس بالتالي رسالة واضحة: من الضروري والمُلح أن تفي إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن تتخذ إجراءات محددة بدون تأخير".
 
(رويترز - العربي الجديد)
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