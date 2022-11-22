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عربي-دولي

إيفانكا ترامب أمام اهرامات مصر (صور)

Lebanon 24
22-11-2022 | 11:00
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تزامنا مع الضجة المثارة حول احتمالية تورطها وزوجها في الإبلاغ عن الوثائق السرية بمقر إقامة والدها بمنتجع "مار إيه لاغو"، بدأت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي السابق، زيارة هي الأولى لها لمصر بصحبة عائلتها.
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واستهلت إيفانكا زيارتها لمصر بجولة في منطقة اهرامات الجيزة، حيث نشرت صورا على صفحتها الرسمية بفيسبوك لها ولعائلتها وهم يمتطون الجمال والأحصنة وفي خلفيتهم الأهرامات وأبو الهول.

وغردت إيفانكا بالإنجليزية قائلة: "يوم في الاهرامات.. إنه لأمر مميز جدا استكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي".

وتفاعل المصريون والعرب بالتعليقات مع إيفانكا، وأشادوا بجمال صورهم مع الأهرامات، وتمنوا لها الاستمتاع مع عائلتها خلال جولتها بمصر.
 
 
 
(سكاي نيوز)


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