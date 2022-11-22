هل تترشّح كامالا هاريس لمنصب نائبة الرئيس الأميركي مُجدّداً؟

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قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن إنه إذا ترشح الاخير لإعادة انتخابه في عام 2024، فإنها "ستخوض السباق معه"، على منصبها.وأضافت هاريس، في تصريحات للصحفيين خلال زيارتها للفلبين، أنه إذا "قال الرئيس إنه يعتزم الترشح وإذا فعل، فسأخوض السباق معه"، وتابعت بالقول: "ليس لدي شك في قوة العمل الذي قمنا به خلال العامين الماضيين".وأوضحت: "لقد قدمنا إغاثة غير مسبوقة للشعب الأميركي خلال ذروة وباء كورونا، ولقد أصدرنا قانونا للبنية التحتية تحدث عنه الكثيرون، لكننا أنجزناه بالفعل، إضافة إلى قانون الحد من التضخم وأمور أخرى، بما في ذلك خفض تكلفة الرعاية الصحية، إضافة إلى التعهد بتخصيص 370 مليار دولار لمواجهة أزمة المناخ، وهو أحد أسباب وجودي هنا في الفلبين، لأن أزمة المناخ قضية تتطلب القيادة في أنحاء العالم، وبخاصة قيادة أمريكا".وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن ترشيح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مفيد للبلاد ولصالح أمريكا، قالت هاريس: "أفكر الآن في ما يتعين علينا القيام به في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. شكرا على سؤالك".