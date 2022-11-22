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عربي-دولي

روسيا تحذّر تركيا... ما علاقة سوريا؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 09:14
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حذّر الكرملين اليوم الثلاثاء تركيا من "زعزعة الاستقرار" في شمال سوريا حيث شنّت أنقرة عدة غارات جوية على مقاتلين أكراد، غداة طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتمال إطلاق عملية برية في الأراضي السورية.
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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "نفهم مخاوف تركيا المرتبطة بأمنها.. لكن في الوقت عينه، ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة خطيرة للوضع العام".

 
(العربية)
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