"سنشنّ قريباً عمليّة بريّة في سوريا"... اردوغان: "سنقتلعهم جميعًا بالدبابات والمدفعية والجنود"

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ردت على التفجير الأخير في اسطنبول بتدمير أهداف لمسلحين في شمال العراق وسوريا.وقال أردوغان إن تركيا ستشنّ "قريبًا" عملية برية في سوريا ضدّ مقاتلين أكراد، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على شمال سوريا، مضيفاً بالقول: "سنقتلعهم جميعًا قريبًا بالدبابات والمدفعية والجنود".وذكرت وكالة "الأناضول" أن أردوغان تعهد بالقضاء على ما وصفه "بالإرهاب الذي يشكل تهديدا" لأمن بلاده.