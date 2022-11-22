ماذا كشف بوتين عن تفاصيل آخر محادثة أجراها مع فيدل كاسترو؟

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل افتتاح النصب التذكاري لفيدل كاسترو في موسكو، عن آخر محادثة أجراها مع الزعيم الكوبي الراحل في عام 2014.



وقال بوتين: "أتذكر ساعات المحادثات العديدة معه. خاصة محادثتنا الأخيرة في تموز 2014. تحدث عن أشياء منسجمة بشكل ملحوظ مع الوقت الراهن، زمن تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وأن الاستقلال والكرامة لا يتم التجارة بهما، وأن لكل أمة الحق في التنمية الحرة واختيار المسار الخاص بها في عالم عادل ليس فيه مكان للإملاءات والسرقة والاستعمار الجديد".

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(روسيا اليوم)