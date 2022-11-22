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عربي-دولي
جواز السفر الإماراتي يعزز صدارته كأقوى جواز سفر في العالم
Lebanon 24
22-11-2022
|
12:30
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عزز جواز السفر الإماراتي صدارته كأقوى جواز سفر في العالم، حيث أضاف اليوم نقاطا جديدة من التأشيرة الحرة ليتيح لحامله دخول 180 دولة.
ووسع الجواز الإماراتي الفارق مع صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط للتأشيرة الحرة، وفق آخر تحديثات مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة "آرتون كابيتال" للاستشارات المالية العالمية.
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وبحسب المؤشر العالمي المتخصص في قياس قوة جوازات السفر لدول العالم، فإن الجواز الإماراتي المتربع على المركز الأول منفردا منذ تشرين الأول 2021 بعد أزمة كوفيد ـ 19، أصبح يمنح حامله حاليا دخول 180 دولة حول العالم (121 دولة بدون تأشيرة، و59 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) ليتبقى أمامه 18 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة.
وبلغة الأرقام، فإن حامل الجواز الإماراتي يمكنه التجوّل في 90.4% من دول العالم بدون تأشيرة، ويحتاج فقط إلى تأشيرة مسبقة لدخول أقل من 9% من الدول.
ووفقا للمؤشر العالمي، يتربع حاليا على المركز الثاني برصيد 173 نقطة للتأشيرة الحرة ضمن قائمة أقوى جوازات السفر العالمية جوازات كل من ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، سويسرا، وكوريا الجنوبية، فيما تحتل المركز الثالث برصيد 172 نقطة جوازات كل من الدنمارك وبلجيكا والبرتغال والنرويج، وبولندا، وإيرلندا، والولايات المتحدة ونيوزيلندا.
هذا، ويتميز الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي الذي بدأ العمل على إصدار في مطلع سبتمبر 2022 بخصائص فنيّة غير مسبوقة ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير، كما يتميّز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي كربونات بدلا من الورق مما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة لا سيما وأنها تتسم بسماكتها مما يحول دون إمكانية إتلافها إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلا عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.
(روسيا اليوم)
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