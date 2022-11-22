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استقالة وزير إيراني بعد نشر صور لزوجته

Lebanon 24
22-11-2022 | 14:00
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وافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على استقالة وزير الطرق وبناء المدن، رستم قاسمي، بعد انتقادات طالته بسبب إعادة نشر صورة له مع زوجته التي ظهرت دون حجاب.

وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، قالت إن الاستقالة تعود "لأسباب صحية".
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وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن رئيسي "أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الوزير المستقيل رستم قاسمي على مدى توليه الحقيبة الوزارية متمنيا له الصحة والسلامة بعد أن قدم استقالته".

وقالت إن رئيسي أعرب أيضا عن "أمله بالإفادة من إمكانيات قاسمي بعد شفائه الكامل"، وكلّف رئيسي شهريار أفندي زادة، بمهام وزارة الطرق وبناء المدن بالوكالة.

وجاءت استقالة قاسمي عقب إعادة نشر صور لقاسمي مع زوجته، خلال زيارة لهما إلى ماليزيا، وبدت الزوجة دون حجاب.

وأثارت الصور انتقادات واسعة للحكومة الإيرانية.

تدهور الحالة الصحية للوزير لم يكن أمرا خافيا في البلاد، إذ كانت تظهر عليه آثار المرض، وفقد كثيرا من وزنه خلال الأشهر الأخيرة.
 
(روسيا اليوم) 
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