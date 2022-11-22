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عربي-دولي

أنواع متطورة ومختلفة.. سوريا تتحوّل إلى "أفضل" مختبر للطائرات المسيّرة

Lebanon 24
22-11-2022 | 11:45
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تحولت سوريا خلال سنوات النزاع إلى "مختبر للطائرات المسيرة" لدول ومجموعات مسلحة متنوعة، وفق ما أفاد تقرير لمنظمة "باكس" الهولندية لبناء السلام الثلاثاء.

واستخدمت كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران وإسرائيل وتركيا، فضلًا عن قوات النظام السوري، 39 نوعًا مختلفًا من المسيّرات خلال النزاع المستمر منذ عام 2011.
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اختبار أنواع جديدة
 
وقالت المنظمة في تقريرها: "شكلت سوريا مختبرًا سمح للدول والمجموعات المسلحة غير الحكومية باختبار أنواع جديدة من المسيرات، ودرست كيف يمكن لاستخدامها أن يحسن من التكتيكات والإستراتيجيات العسكرية".

وأضافت: "خلال العقد الأخير، أظهرت الطائرات المسيّرة المُطورة في الأجواء السورية كيف مرت الجهات العسكرية المتعددة بمرحلة تعلم وكيف عززت من معرفتها من ناحية التصميم والإنتاج".
 
وبعد سوريا، تستخدم الطائرات المسيرة المتفجرة الإيرانية والروسية والأميركية "على نطاق واسع" في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي في شباط الماضي.

وفي شمال سوريا، تعول القوات التركية بشكل كبير على الطائرات المسيرة، التي لعبت دورًا في عملياتها العسكرية التي شنتها منذ عام 2016 وتمكنت من خلالها من السيطرة على مناطق حدودية.

أفضل مختبر" للطائرات من دون طيار الروسية"
 
وأورد تقرير "باكس" أن المسيّرات التركية شنت أكثر من 60 غارة ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا بين كانون الأول وأيلول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن طائرة بيرقدار تي بي 2 "أكثر المسيرات الحربية التركية شهرة، وقامت بدور أساس في نزاعات ليبيا وناغورني قره باغ وإثيوبيا وأخيرًا في أوكرانيا".

وأثبتت الحرب أنها "أفضل مختبر" للطائرات من دون طيار الروسية، وقد سمحت لموسكو أن تقيم مسيرات حلفائها وأن تختبر مسيراتها المقاتلة وأسلحتها، وفق التقرير الذي أشار إلى دور مهم لعبته المسيرات الروسية في تغيير مسار الحرب لصالح قوات النظام السوري.
 
وقدمت إيران طائرات مسيّرة لحلفائها من الفصائل العراقية المتواجدة أيضًا في سوريا خصوصًا شرقي البلاد، كما لحزب الله اللبناني الذي يملك أساسًا قدرات متطورة في سلاح المسيرات، إلا أن مشاركته في القتال في سوريا عززت من خبراته في هذا المجال.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن قوات النظام السوري استخدمت ستة أنواع مختلفة من المسيرات الإيرانية. كما حولت مجموعات مسلحة بينها تنظيم "الدولة" وهيئة تحرير الشام مسيرات تجارية إلى سلاح حربي. 
 
(العربي) 
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