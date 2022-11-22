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عربي-دولي

تحقيق أميركي حول حادث "صارخ وخطير"... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 16:59
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أعلنت البحرية الأميركية أن فريقاً من محققيها توصلوا إلى أن طائرة إيرانية مسيرة استخدمت لقصف ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي الأسبوع الماضي، ووصفت الحادث بأنه "صارخ وخطير".


وذكرت البحرية الأميركية أن خبراء المتفجرات صعدوا على متن السفينة لتقييم الضرر الذي تضمن حفرة حجمها 76 سنتيمترا في جانبها، ولجمع الحطام وبقايا القنبلة. ونقلت الأدلة إلى مختبر في مقر الأسطول الخامس الأميركي بالبحرين.
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وتوصل محققو البحرية إلى أن الطائرة المسيرة المستخدمة كانت من طراز "شاهد-136" إيراني الصنع، وزعموا أن ذلك الطراز هو نفس النوع الذي زودت إيران روسيا به.

وأضافت البحرية الأميركية أن حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن استخدمت نفس الطائرات الإيرانية المسيرة لضرب أهداف في السعودية والإمارات في وقت سابق من العام الجاري.

بالاضافة الى ذلك، ذكر نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية، أن "الهجوم الإيراني على ناقلة تجارية تتحرك في المياه الدولية متعمد، وصارخ وخطير، ويعرض حيوات طاقم السفينة للخطر ويزعزع الاستقرار الملاحي في الشرق الأوسط".




المصدر: اسوشييتد برس
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