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عربي-دولي

هاريس تتجوّل في بحر الصين

Lebanon 24
22-11-2022 | 17:00
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زارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أمس، جزيرة بالاوان الفلبينية في مياه تؤكد الصين أحقيتها بها لإظهار دعمها لحليف الولايات المتحدة القديم ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، لتصبح أعلى مسؤول أميركي يزور هذه الجزيرة، الأقرب إلى أرخبيل سبراتلي، الواقع في بحر الصين الجنوبي، الذي تتنازع بكين السيادة عليه مع جيرانها.
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وجدّدت هاريس، تأكيدها وقوف واشنطن إلى جانب الفلبين في مواجهة الترهيب والممارسات القسرية ببحر الصين الجنوبي، داعية في الوقت نفسه إلى الدفاع عن حرية الملاحة في هذا البحر.
وجاءت جولة هاريس البحرية في ختام جولة استمرّت ثلاثة أيام في دولة تعتبر من أقدم الحلفاء الأمنيين للولايات المتحدة في آسيا، وتؤدي دوراً محورياً أيضاً في المساعي الأميركية للتصدي للسياسات الصينية.

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