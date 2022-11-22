Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يهدّد بالدخول إلى سوريا بالدبابات

Lebanon 24
22-11-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1013318-638047587077994532.jpg
Doc-P-1013318-638047587077994532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت واشنطن وموسكو تحذيرين لأنقرة من المضي بخططها لشن عملية عسكرية برية داخل الحدود السورية لمواجهة المتمردين الأكراد، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدبابات التركية ستدخل إلى شمال سورية والعراق في أقرب وقت ممكن، لتدمير مقرات الإرهابيين واقتلاع جذورهم.
Advertisement
وقال أردوغان في كلمة: "كنا نهاجم الإرهابيين منذ أيام قليلة بطائراتنا ومدافعنا وبنادقنا"، مضيفاً أنه "في وقت قريب سنهاجمهم بالدبابات والجنود".
 
وفي تطوّر ميداني، استهدفت مسيّرة تركية أمس، قاعدة مشتركة للتحالف الدولي بقيادة الولايات و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بمنطقة استراحة الوزير شمال الحسكة، ما أدّى إلى مصرع مقاتلين كرديين.
وقال المكتب الإعلامي للقيادة الوسطى للجيش الأميركي إن "القوات الأميركية كانت بمنأى عن الخطر، ولم تقع أي غارات على مواقع تستضيف قوات أميركية"، مشيراً إلى أن الغارات الأقرب لمكان وجود قواتها، وقعت على بعد حوالي 20 إلى 30 كيلومتراً منها.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:17 | 2022-11-25
03:16 | 2022-11-25
03:15 | 2022-11-25
02:30 | 2022-11-25
02:05 | 2022-11-25
02:03 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website