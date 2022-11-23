بريطانيا تزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر وقذائف مدفعية

قررت المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

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ونقلت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس قوله قبل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في النرويج، إن بلاده سلمت بالفعل أول طائرة هليكوبتر إلى أوكرانيا.

ويعتقد وزير الدفاع البريطاني أن الحزمة العسكرية الجديدة ستساعد أوكرانيا في الحفاظ على مواقعها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

في وقت سابق هذا الشهر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسري لنهر دنيبر، مشيرة إلى سحب كل المعدات العسكرية والأسلحة من الضفة اليمنى للنهر.

من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين: "الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. أقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر".