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عربي-دولي

بعد إعلانه روسيا "دولة راعية للإرهاب".. البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:30
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تعرض الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي لهجوم سيبراني، الأربعاء، بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب"، وفق فرانس برس نقلا عن مسؤولين.

وكتب المتحدث باسم البرلمان، خاومي دوش، على تويتر أن الموقع استُهدف بـ"هجوم DDOS ("هجمات حجب الخدمة الموزعة") الذي كثف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة"، مشيرا إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".
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واعتمد البرلمان الأوروبي، الأربعاء، قرارا يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" على خلفية هجومها على أوكرانيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.

وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتا مقابل معارضة 58 صوتا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بانها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بالقرار، الذي لطالما طالبت حكومته المجتمع الدولي باتخاذه.

وصرح على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "يجب عزل روسيا على كافة المستويات ومساءلتها من أجل وضع حد لسياستها القديمة المتمثلة بالإرهاب في أوكرانيا وفي أنحاء العالم".
 
(الحرة) 
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