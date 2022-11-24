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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: كوسوفو وصربيا تتوصلان لاتفاق بشأن نزاع لوحات السيارات

Lebanon 24
24-11-2022 | 01:30
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن كوسوفو وصربيا توصلتا إلى اتفاق لإنهاء نزاع استمر قرابة عامين بشأن لوحات ترخيص السيارات في شمال كوسوفو، والذي حذر الغرب من أنه قد يؤدي إلى عنف عرقي.
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وكتب بوريل عبر "تويتر": "مسرور جداً للإعلان عن اتفاق المفاوضين الرئيسيين في كوسوفو وصربيا بوساطة الاتحاد الأوروبي، على إجراءات لتجنب المزيد من التصعيد والتركيز بشكل كامل على الاقتراح الخاص بتطبيع العلاقات بينهما".

وكانت كوسوفو تعتزم البدء في إصدار غرامات اعتباراً من الخميس، لنحو 10 آلاف سائق يواصلون استخدام لوحات ترخيص صربية.
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