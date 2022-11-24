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عربي-دولي
تعيين أنور إبراهيم رئيساً للوزراء في ماليزيا
Lebanon 24
24-11-2022
|
02:29
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نقلت وكالة "رويترز" بأن ملك ماليزيا قرر تعيير أنور إبراهيم رئيساً للوزراء، مضيفة أنه سيؤدي القسم أمام الملك عبد الله أحمد شاه عصر اليوم.
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