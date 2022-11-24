الدفاع الروسية تؤكد عدم توجيه ضربات إلى أهداف داخل كييف

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أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم توجيه أي ضربات داخل كييف، فيما شددت على أن كل الدمار الذي أعلنه النظام في العاصمة كييف كان نتيجة سقوط صواريخ أنظمة الدفاع الجوي الأجنبية والأوكرانية.جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الذي تلاه المتحدث الرسمي، إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن تلك الأنظمة موجودة في مناطق سكنية داخل كييف، وهو ما تسبب في هذا الدمار.وتابع التقرير بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة بعيدة المدى ضد نظم القيادة والتحكم العسكري في أوكرانيا، وكذلك ضد منشآت الطاقة ذات الصلة، وقد حققت جميع الضربات أهدافها، وتعطل نقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية والأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والذخيرة بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال.أحبطت نيران المدفعية الاستباقية والهجومية وضربات طيران القوات الجوية الفضائية الروسية محاولة من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك بقرية بيريستوفوي منطقة خاركوف، وتم تصفية ما يصل إلى 60 جندي أوكراني، وتدمير مدرعة قتالية وشاحنتين صغيرتين.