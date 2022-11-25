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عشرة ضحايا جراء حريق في شينجيانج الصينية

Lebanon 24
25-11-2022 | 00:14
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لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون، في حريق اندلع بمبنى سكني في مقاطعة شينجيانج الصينية (شمال غرب) وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

وذكرت الوكالة أن "عشرة أشخاص لقوا حتفهم رغم الرعاية الطارئة"، مضيفة أن "إصابات الأشخاص التسعة الآخرين ليست خطرة"، ومشيرة إلى فتح تحقيق في مصدر الحريق.
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