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عربي-دولي

عسكرياً.. هذا ما تفعله الصين

Lebanon 24
25-11-2022 | 10:30
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حذر معهد تابع لوزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، من أن الجيش الصيني يعمل على تعزيز قدراته للقيام بـ"عمليات المنطقة الرمادية" وهي أعمال عدائية لا ترقى إلى مستوى هجوم مسلح، في المياه المتنازع عليها.
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وقال المعهد الوطني للدراسات الدفاعية في تقريره الأمني الخاص بالصين لعام 2023، إن الحزب الشيوعي الصيني يقوم بتعزيز القوات المسلحة والتنظيمات غير العسكرية، من خلال عمليات إعادة هيكلة وإصلاحات تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية. 
وأضاف المعهد أن بكين تسعى إلى خلق حالات المنطقة الرمادية على نحو مستمر، كما تمارس ضغوطاً على الخصوم، في حين أنها تتجنب الصدام العسكري مع دول أخرى.
وتابع بالقول إن قدرات الصين في حالات المنطقة الرمادية تشهد تحسينات شملت دمج حرس السواحل الصيني ومجموعات بحرية مسلحة في القيادة العسكرية، وأشار التقرير أيضاً إلى تعزيز معدات هذه المجموعات. 
وجاء نشر التقرير في وقت يشهد خلافات بين طوكيو وبكين بشأن جزر سينكاكو، التي تقع في بحر الصين الشرقي وتديرها اليابان ولكن الصين تطالب بها، وبحسب كيودو، ترسل الصين سفناً إلى المياه الإقليمية اليابانية المحيطة بالجزر، في محاولة لتأكيد مطالبها بملكية الجزر التي تطلقها عليها "دياويو".
 
 
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