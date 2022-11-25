هنغاريا: الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من الركود في أوروبا

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صرح وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعتبر المهتم الأكبر في التباطؤ الاقتصادي بأوروبا، مشدد أنها تستفيد من الركود الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الخارجية الهنغاري: "أزمة الركود في أوروبا تعد أخبارا جيدة للاقتصاد الأميركي، ويبدو أن أمريكا يمكن أن تستفيد منها".وأضاف الوزير الهنغاري أن المفوضية الأوروبية "تعرقل" تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، وشدد على أن الوضع في الاقتصاد الأوروبي "مؤسف".