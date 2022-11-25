Advertisement

إقتصاد

هل تفرض الحكومة المصرية ضرائب جديدة على المواطنين؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1014236-638049907135708887.jpg
Doc-P-1014236-638049907135708887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية ما تردد في بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إقرار الحكومة زيادة جديدة على ضريبة الدخل، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
Advertisement

وشدد المركز على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
 
 
(روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-11-25
12:00 | 2022-11-25
11:30 | 2022-11-25
11:00 | 2022-11-25
10:30 | 2022-11-25
09:30 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website