Advertisement

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه كان من المفترض أن تتم إعادة التوحيد مع دونباس في وقت سابق، وكان بإمكان الناس تجنب الخسائر.وأكد أن السلطات الروسية عام 2014، انطقت من حقيقة أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن دونباس، لكنها لم تشعر تماما بمزاج الناس.وقال بوتين في اجتماع مع أمهات العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة:"في عام 2014، انطلقنا من حقيقة أنه ربما، سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن دونباس.. اتفاقيات مينسك التي ربما تعرفونها، ستظل قادرة بطريقة ما على لم شملها مع أوكرانيا".وأضافت: "سعينا بصدق لذلك، لكننا لم نشعر بشكل كامل بمزاج الشعب.. حتى النهاية كان من المستحيل فهم ما كان يجري هناك".وأكد بوتين، أنه الآن ربما أصبح من الواضح أن إعادة التوحيد هذه كان يجب أن تحدث في وقت سابق، وربما لم يكن ليقع الكثير من الخسائر بين المدنيين، ولم يكن هناك الكثير من الأطفال القتلى.