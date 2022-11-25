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عربي-دولي

برلين تحسم الجدل وتستبعد أوكرانيا.. بولندا تنشر "باتريوت" على أراضيها

Lebanon 24
25-11-2022 | 14:00
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أعلنت بولندا أخيرا أن القرار بشأن مكان نصب منظومة صواريخ "باتريوت" التي قدّمتها ألمانيا لوراسو، يعود بشكل حصري إلى برلين.

واعتبر الرئيس البولندي أندريه دودا في تصريح للصحفيين: "من وجهة نظر عسكرية، بالطبع، سيكون من الأفضل حماية الأراضي البولندية أيضا، أي أن يتم وضع هذه الصواريخ على مسافة معيّنة من الحدود البولندية، ولكن على الأراضي الأوكرانية".
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وأضاف دودا: "بالطبع، كانت المنظومة ستدافع بشكل أكثر فعالية وستساعد في حماية كل من أوكرانيا وبولندا. إلا أن القرار بشأن نشرها يعود بالطبع إلى الجهة المالكة لها، وفي هذه الحالة هي حليفتنا في الناتو ألمانيا".

واعتبر دودا أنه "سيتعين على حلفائنا اتخاذ القرار. وبصفتي رئيس بولندا، لا يسعني القول إلّا أنه من المهم بالنسبة لي حماية أراضي بولندا على أفضل وجه ممكن".

يُشار إلى أنه في وقت سابق، طرح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتاك ، فكرة نشر صواريخ "باتريوت" الألمانية في أوكرانيا، وليس في بولندا.
 
(روسيا اليوم) 
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