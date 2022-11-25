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عربي-دولي

ميركل تخرج عن صمتها.. وتتحدث عن زيارتها الأخيرة إلى بوتين

Lebanon 24
25-11-2022 | 15:30
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خرجت المستشارة الألمانية السابقة، إنغيلا ميركل، مؤخرا، عن صمتها، متحدثة عن الأزمة الأوكرانية، لا سيما أنها تعرضت لانتقادات كثيرة، بسبب ما قيل إنه تساهل من جانبها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أطلق عملية عسكرية بأوكرانيا المجاورة في شباط الماضي.
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وأكدت ميركل التي غادرت منصبها بشكل رسمي في كانون الأول 2021 "أنه لم يكن ثمة ما يمكن القيام به حيال بوتين"، فيما يقول منتقدوها إنها لم تكن حازمة مع بوتين.

وقالت ميركل، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل"، إنها أجرت زيارة وداع إلى موسكو في صيف 2021، فشعرت وقتها كما لو أن بوتين يقول لها "أنت منتهية من الناحية السياسية"، والسبب هو أن المستشارة كانت على بعد أشهر فقط من مغادرة منصب المستشارية.

وأضافت ميركل التي قضت 16 عاما في منصب المستشارية، أن ما يهم بالنسبة لبوتين هو السلطة، وفوجئت المستشارة المقبلة وقتئذ على المغادرة، هو أن الرئيس الروسي أحضر وزير الخارجية، سيرغي لافروف، إلى الاجتماع، فيما جرت العادة سابقا أن يجريا محادثاتهما بشكل ثنائي، على انفراد.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنها حاولت في صيف 2021، أن تدفع باتجاه إطلاق محادثات أوروبية مستقلة مع روسيا، في إطار تنسيق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكن المسعى لم يتكلل بالنجاح، لأن ميركل كانت موشكة على المغادرة، ولم يكن ثمة من ينصت إليها.

ودافعت ميركل على إرثها السياسي إزاء روسيا، موضحة أنه بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في سنة 2014، حرصت على التنسيق مع الرئيس الأميركي، وقتئذ، باراك أوباما، من أجل كبح جماح موسكو، إلى جانب دراسة العقوبات الممكن فرضها.

ويأتي خروج ميركل، بعدما تعرضت للانتقادات، مؤخرا، من قبل رئيس البرلمان الألماني السابق، وزميلها في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ووليفلانغ شوبلي، وذلك بسبب ما وصفه بـ"الأخطاء" في السياسة الألمانية تجاه روسيا على مدى 16 عاما.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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