هل تمنع الآلية الأوروبية الجديدة شراء الغاز الروسي؟

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أكد ممثّل عن المفوضية الأوروبية أن الآلية الجديدة لمنع الشراء المشترك الأوروبي للغاز الروسي، إنما هي بشكل عام، لا تمنع دول الاتحاد من استيراد الغاز الروسي.ولفت الممثّل الأوروبي لـ"نوفوستي"، إلى ان المفوضية الأوروبية، باعتبارها هيئة تقوم بإعداد مقترحات تشريعية رسمية بشأن التدابير التقييدية وعرضها على موافقة دول الاتحاد الأوروبي.هذا واشار ممثل آخر للمفوضية في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، إلى ان الأمر لم ينجح ولا يعمل على فرض حظر على واردات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.الى ذلك، ذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم أمس الخميس، أن هدف الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي هو الموافقة النهائية على هذه الآلية، وبشكل مبدئي مع منتصف كانون الاول المقبل.