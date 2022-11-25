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عربي-دولي

هل تمنع الآلية الأوروبية الجديدة شراء الغاز الروسي؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 16:59
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أكد ممثّل عن المفوضية الأوروبية أن الآلية الجديدة لمنع الشراء المشترك الأوروبي للغاز الروسي، إنما هي بشكل عام، لا تمنع دول الاتحاد من استيراد الغاز الروسي.


ولفت الممثّل الأوروبي لـ"نوفوستي"، إلى ان المفوضية الأوروبية، باعتبارها هيئة تقوم بإعداد مقترحات تشريعية رسمية بشأن التدابير التقييدية وعرضها على موافقة دول الاتحاد الأوروبي.
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هذا واشار ممثل آخر للمفوضية في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، إلى ان الأمر لم ينجح ولا يعمل على فرض حظر على واردات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.


الى ذلك، ذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم أمس الخميس، أن هدف الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي هو الموافقة النهائية على هذه الآلية، وبشكل مبدئي مع منتصف كانون الاول المقبل.

وكان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أمس بصورة أولية على إنشاء آلية جديدة للمشتريات المشتركة لـ "الوقود الأزرق" في الاتحاد الأوروبي لفصل شتاء 2023- 2024.
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