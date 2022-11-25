الحصول على الجنسية الألمانية سيصبح أسهل... اليكم التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن حكومة البلاد تعد إصلاحات قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.



وأوضح المتحدث أن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكنا بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حاليا، وفي حال كان الأجنبي مندمجا بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.

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وأشار إلى أنه سيتوجّب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنه "لم يجر تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة".



هذا وسيتم توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان؛ إذ أنه حاليا، لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية.





وتمت الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستقدم مشروعها قريبا إلى الوزارات الأخرى، وبمجرد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.











