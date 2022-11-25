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عربي-دولي
نتنياهو متّهم بتأسيس جيش خاص!
Lebanon 24
25-11-2022
|
16:06
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إتّهم وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، بتفكيك أنظمة الدولة وتأسيس جيش خاص لخدمة إيتمار بن غفير.
وأشار غانتس الى ان تفكيك أطر العمل للجيش والشرطة أيضاً سيؤدي الى الحاق الضرر بالأداء الوظيفي للشرطة والجيش.
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وقال غانتس إن "الاتفاق الذي أعلن عنه بين الليكود وحزب قوة يهودية هو تفتيت أنظمة وسلطات الدولة إلى أجزاء حسب الحاجة السياسية".
وذكر أن نتنياهو يعرّض أمن إسرائيل للخطر، وتوعد بالوقوف في وجه الهجمة التي تشن ضد أنظمة الدولة وهويتها.
المصدر:
روسيا اليوم
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